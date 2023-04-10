Росія не бажає бачити Францію в якості посередника у врегулюванні війни, - Пєсков

Кремль виключив посередництво Франції у врегулювання війни на території України. Назвав її стороною конфлікту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання " РБК ".

"Париж зараз не може претендувати на роль посередника, оскільки займає позицію учасника конфлікту. Тому важко уявити посередницькі зусилля", - сказав він.

Під час розмови з журналістами, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Франція є учасником конфлікту в Україні, через що не може бути посередником у його врегулюванні.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами президента Франції Еммануеля Макрона, час для переговорів України та Росії про завершення війни ще не настав, оскільки наразі "погода військова".

Також президент Франції заявив про те, що Європі необхідно зменшити свою залежність від Сполучених Штатів Америки.

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