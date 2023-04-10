RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия не желает видеть Францию в качестве посредника в урегулировании войны, - Песков

Фото: Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Кремль исключил посредничество Франции в урегулировании войны на территории Украины. Назвал его стороной конфликта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РБК".

Во время разговора с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Франция является участником конфликта в Украине, из-за чего не может быть посредником в его урегулировании.

"Париж сейчас не может претендовать на роль посредника, поскольку занимает позицию участника конфликта. Поэтому сложно представить посреднические усилия", - сказал он.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам президента Франции Эммануэля Макрона, время для переговоров Украины и России о завершении войны еще не наступило, поскольку "погода военная".

Также президент Франции заявил о том, что Европе необходимо снизить свою зависимость от Соединенных Штатов Америки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияРоссийская ФедерацияВойна в Украине