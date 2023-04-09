Макрон вважає, що Європі необхідно зменшити свою залежність від США

Європі необхідно зменшити свою залежність від Сполучених Штатів Америки, а також уникнути втягування в конфлікт між Китаєм і США щодо Тайваню.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю Politico .

За його словами, що Європа має бути автономною і не потрапляти в ті кризи, які можуть завадити їй розбудовувати стратегічну автономію.

"Парадокс полягає в тому, що, охоплені панікою, ми вважаємо себе просто послідовниками Америки. Питання, на яке європейці повинні відповісти... чи в наших інтересах прискорювати (кризу - ред.) на Тайвані? Ні. Найгірше було б думати, що ми, європейці, повинні стати послідовниками в цьому питанні й брати приклад з американського порядку денного ", - сказав він.

Президент Франції вважає, що Європа стала більш залежною від США у сфері озброєнь та енергоносіїв. Однак наразі їй необхідно зосередитися на розвитку європейської оборонної промисловості.

"Якщо напруженість між двома наддержавами загостриться... у нас не буде ні часу, ні ресурсів для фінансування нашої стратегічної автономії, і ми станемо васалами", - сказав Макрон.