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Макрон вважає, що Європі необхідно зменшити свою залежність від США

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Франція, Неділя 09 квітня 2023 21:20
Макрон вважає, що Європі необхідно зменшити свою залежність від США Фото: Макрон вважає, що Європі необхідно зменшити свою залежність від США (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Європі необхідно зменшити свою залежність від Сполучених Штатів Америки, а також уникнути втягування в конфлікт між Китаєм і США щодо Тайваню.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю Politico.

За його словами, що Європа має бути автономною і не потрапляти в ті кризи, які можуть завадити їй розбудовувати стратегічну автономію.

"Парадокс полягає в тому, що, охоплені панікою, ми вважаємо себе просто послідовниками Америки. Питання, на яке європейці повинні відповісти... чи в наших інтересах прискорювати (кризу - ред.) на Тайвані? Ні. Найгірше було б думати, що ми, європейці, повинні стати послідовниками в цьому питанні й брати приклад з американського порядку денного ", - сказав він.

Президент Франції вважає, що Європа стала більш залежною від США у сфері озброєнь та енергоносіїв. Однак наразі їй необхідно зосередитися на розвитку європейської оборонної промисловості.

"Якщо напруженість між двома наддержавами загостриться... у нас не буде ні часу, ні ресурсів для фінансування нашої стратегічної автономії, і ми станемо васалами", - сказав Макрон.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що лідер Китаю Сі Цзіньпін схиляв президента Франції Еммануеля Макрона до "протистояння" з США під час його візиту до країни.

Нагадаємо, 6 квітня президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпінем.

Однією з головним тем переговорів була Україна. Макрон наголосив, що Сі Цзіньпін може повернути сторони за стіл переговорів.

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