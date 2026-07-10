Росія б'є по енергооб'єктах 25 дронами одночасно: в "Укренерго" оцінили збитки

На початку повномасштабної війни ворог запускав по одному об'єкту енергетики 3-4 дрони, однак зараз ця кількість зросла до 20-25 безпілотників за одну атаку. Росіяни проводять комплексні удари, намагаючись одночасно зруйнувати як генерацію, так і транспортування електрики.

"Збитки лише "Укренерго" вже наблизилися до 90 млрд грн. Зростає кількість уражень, особливо цьогоріч - на 36% порівняно із першим півріччям минулого року", - розповів Зайченко.

Наразі Україна вже втратила близько 50% потужності виробництва електроенергії. При цьому найбільше від ворожих обстрілів постраждала саме маневрова генерація.

Фінансові втрати та тарифи

Через вимушені відключення світла, які спровокували атаки РФ, "Укренерго" недоотримала 4 млрд грн доходу від початку поточного року. У січні-квітні обмеження постачання зменшили споживання на 6,5 млрд кВт-год, що дорівнює споживанню Києва за 1135 діб.

Через такі фінансові втрати виникла причина для перегляду тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії.

За словами очільника "Укренерго", зараз перед енергосистемою стоїть ще кілька викликів: зростання споживання в окремих областях, необхідність інтеграції відновлюваних джерел та забезпечення стабільної роботи під час російських атак. Тому розвиток нової генерації є питанням енергетичної безпеки України.

Масштаби знеструмлень

Масовані російські удари на початку року призвели до масштабних відключень:

у січні одночасно без світла в середньому залишалися 6,1 млн точок обліку;

у лютому - 6,5 млн;

у березні - 3,8 млн.

Зайченко зауважив, що фактична кількість людей, які сиділи без електрики, була ще більшою. Найбільшу кількість одночасно знеструмлених споживачів зафіксували 8 лютого - тоді без світла опинилися понад 12 мільйонів абонентів.