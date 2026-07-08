Аналог "Молнії". РФ випробовує новий дрон на оптоволокні, - "Флеш"

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Росіяни розробили новий БпЛА на оптоволокні дальністю до 50 кілометрів, який схожий на "Молнію".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника міністра оборони України Сергія "Флеша" Бескрестнова у Facebook.