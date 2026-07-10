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Россия бьет по энергообъектам 25 дронами одновременно: в "Укрэнерго" оценили убытки

11:59 10.07.2026 Пт
2 мин
Украина уже потеряла половину мощности производства электроэнергии
aimg Валерий Ульяненко
Фото: РФ выпускает больше дронов по энергообъектам (Getty Images)

Российские войска начали атаковать украинские энергообъекты группами по 20-25 беспилотников одновременно. Из-за этого количество поражений в этом году выросло более чем на треть.

Об этом заявил председатель правления компании Виталий Зайченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

В начале полномасштабной войны враг запускал по одному объекту энергетики 3-4 дрона, однако сейчас это количество возросло до 20-25 беспилотников за одну атаку. Россияне проводят комплексные удары, пытаясь одновременно разрушить как генерацию, так и транспортировку электричества.

"Ущерб только "Укрэнерго" уже приблизился к 90 млрд грн. Растет количество поражений, особенно в этом году - на 36% по сравнению с первым полугодием прошлого года", - рассказал Зайченко.

Украина уже потеряла около 50% мощности производства электроэнергии. При этом больше всего от вражеских обстрелов пострадала именно маневровая генерация.

Финансовые потери и тарифы

Из-за вынужденных отключений света, которые спровоцировали атаки РФ, "Укрэнерго" недополучила 4 млрд грн дохода с начала текущего года. В январе-апреле ограничения поставки уменьшили потребление на 6,5 млрд кВт-ч, что равняется потреблению Киева за 1135 суток.

Из-за таких финансовых потерь возникла причина пересмотра тарифа на передачу и диспетчеризацию электроэнергии.

По словам главы "Укрэнерго", сейчас перед энергосистемой стоит еще несколько вызовов: рост потребления в отдельных областях, необходимость интеграции возобновляемых источников и обеспечение стабильной работы во время российских атак. Поэтому развитие новой генерации является вопросом энергетической безопасности Украины.

Масштабы обесточений

Массированные российские удары в начале года привели к масштабным отключениям:

  • в январе одновременно без света в среднем оставались 6,1 млн точек учета;
  • в феврале - 6,5 млн;
  • в марте - 3,8 млн.

Зайченко отметил, что фактическое количество людей, сидевших без электричества, было еще больше. Наибольшее количество одновременно обесточенных потребителей зафиксировали 8 февраля - тогда без света оказались более 12 миллионов абонентов.

Напомним, правительство анонсировало создание в Украине национальных бригад восстановления, которые будут помогать общинам оперативно ликвидировать последствия российских атак.

Также недавно российские войска ударили по четырем энергетическим объектам ДТЭК в Днепропетровской области. В результате атаки без электроснабжения остались десятки тысяч семей.

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