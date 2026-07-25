Росія аткувала Запоріжжя, зруйновано склад логістичного оператора (відео, фото)

Зокрема, ворог тричі вдарив по сортувальному терміналу "Нової пошти" у Харкові, внаслідок чого загинули та постраждали працівники компанії.

Через авіаудар керованими бомбами в Ізюмі було зруйновано вантажне відділення.

Крім того, окупаційні війська скинули керовану авіабомбу на відділення "Нової пошти" у Краматорську, що спричинило пожежу.

Також ворожий дрон влучив по території сортувального терміналу в Сумах, де загинули три людини.