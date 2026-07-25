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Росія аткувала Запоріжжя, зруйновано склад логістичного оператора (відео, фото)

20:41 25.07.2026 Сб
1 хв
В ОВА розповіли про деталі ворожого влучання
aimg Сергій Козачук
Фото: росіяни атакували склад логістичного оператора в Запоріжжі (t.me/ivan_fedorov_zp)

У Запоріжжі росіяни атакували склад логістичного оператора. Внаслідок удару виникла пожежа, є руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

Наслідки ворожого удару

Російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі міста. Ціллю ворога став склад одного з логістичних операторів.

Внаслідок влучання на об'єкті спалахнула масштабна пожежа. Вогонь та уламки знищили автомобілі, а також суттєво пошкодили будівлю та приміщення складу.

На місці події працюють профільні та екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки.

Фото: наслідки атаки РФ на Запоріжжя (t.me/ivan_fedorov_zp)

Систематичні атаки на цивільну логістику

Нагадаємо, російські окупанти регулярно завдають цілеспрямованих ударів по об'єктах цивільної логістики в різних регіонах України.

Зокрема, ворог тричі вдарив по сортувальному терміналу "Нової пошти" у Харкові, внаслідок чого загинули та постраждали працівники компанії.

Через авіаудар керованими бомбами в Ізюмі було зруйновано вантажне відділення.

Крім того, окупаційні війська скинули керовану авіабомбу на відділення "Нової пошти" у Краматорську, що спричинило пожежу.

Також ворожий дрон влучив по території сортувального терміналу в Сумах, де загинули три людини.

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