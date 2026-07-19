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РФ тричі вдарила по терміналу "Нової пошти" у Харкові, загинули працівники

14:29 19.07.2026 Нд
2 хв
Які наслідки атаки та що з посилками?
aimg Тетяна Степанова
РФ тричі вдарила по терміналу "Нової пошти" у Харкові, загинули працівники Ілюстративне фото: Росія тричі вдарила по терміналу "Нової пошти" у Харкові (ДСНС)
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Російські війська вдень 19 липня тричі вдарили по території інноваційного сортувального терміналу "Нової пошти" у Харкові. Загинули та постраждали працівники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Нової пошти".

"Цинічна атака ворога на цивільну логістичну інфраструктуру забрала життя двох наших колег та водія партнера-перевізника. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Компанія перебуває на зв’язку з родинами загиблих працівників та надає всю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Також є і поранені працівники. Їх доставили до лікарні.

Наразі триває ліквідація наслідків. Детальна інформація щодо пошкодженого вантажу буде встановлена найближчим часом.

У компанії зазначили, що компенсують клієнтам оголошену цінність відправлень, які були знищені внаслідок атаки.

"Нова пошта" задіяла резервні логістичні маршрути і сортувальні хаби, щоб мінімізувати можливі затримки в доставці. Актуальну інформацію про статус відправлень можна дізнатись у мобільному застосунку та на сайті компанії.

Ракетний удар по передмістю Харкова

Нагадаємо, російські війська близько 12:00 19 липня атакували передмістя Харкова. Внаслідок обстрілу є загиблі та багато постраждалих.

Згодом в ОВА уточнили, що росіяни завдав ракетного удару по поштовому терміналу.

Внаслідок атаки загинули 24-річний, 45-річний та 62-річний чоловіки.

Ще 20 людей зазнали поранень різного ступеня важкості. Троє постраждалих - у важкому стані.

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