Россия аткувала Запорожье, разрушен склад логистического оператора (видео, фото)

В Запорожье россияне атаковали склад логистического оператора. В результате удара возник пожар, есть разрушение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре города. Целью неприятеля стал состав одного из логистических операторов.
В результате попадания на объекте вспыхнул масштабный пожар. Огонь и обломки уничтожили автомобили, а также повредили здание и помещение склада.
На месте происшествия работают профильные и экстренные службы, ликвидирующие последствия атаки.
Напомним, российские оккупанты регулярно наносят целенаправленные удары по объектам гражданской логистики в разных регионах Украины.
В частности, враг трижды ударил по сортировочному терминалу "Новой почты" в Харькове, в результате чего погибли и пострадали сотрудники компании.
Из-за авиаудара управляемыми бомбами в Изюме было разрушено грузовое отделение.
Кроме того, оккупационные войска сбросили управляемую авиабомбу на отделение "Новой почты" в Краматорске, что повлекло за собой пожар.
Также вражеский дрон попал по территории сортировочного терминала в Сумах, где погибли три человека.