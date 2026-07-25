Россия аткувала Запорожье, разрушен склад логистического оператора (видео, фото)

В частности, враг трижды ударил по сортировочному терминалу "Новой почты" в Харькове, в результате чего погибли и пострадали сотрудники компании.

Из-за авиаудара управляемыми бомбами в Изюме было разрушено грузовое отделение.

Кроме того, оккупационные войска сбросили управляемую авиабомбу на отделение "Новой почты" в Краматорске, что повлекло за собой пожар.

Также вражеский дрон попал по территории сортировочного терминала в Сумах, где погибли три человека.