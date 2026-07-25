Росія аткувала Запоріжжя, зруйновано склад логістичного оператора (відео, фото)
У Запоріжжі росіяни атакували склад логістичного оператора. Внаслідок удару виникла пожежа, є руйнування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Івана Федорова.
Наслідки ворожого удару
Російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі міста. Ціллю ворога став склад одного з логістичних операторів.
Внаслідок влучання на об'єкті спалахнула масштабна пожежа. Вогонь та уламки знищили автомобілі, а також суттєво пошкодили будівлю та приміщення складу.
На місці події працюють профільні та екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки.
Систематичні атаки на цивільну логістику
Нагадаємо, російські окупанти регулярно завдають цілеспрямованих ударів по об'єктах цивільної логістики в різних регіонах України.
Зокрема, ворог тричі вдарив по сортувальному терміналу "Нової пошти" у Харкові, внаслідок чого загинули та постраждали працівники компанії.
Через авіаудар керованими бомбами в Ізюмі було зруйновано вантажне відділення.
Крім того, окупаційні війська скинули керовану авіабомбу на відділення "Нової пошти" у Краматорську, що спричинило пожежу.
Також ворожий дрон влучив по території сортувального терміналу в Сумах, де загинули три людини.