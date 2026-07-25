ua en ru
Сб, 25 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія аткувала Запоріжжя, зруйновано склад логістичного оператора (відео, фото)

20:41 25.07.2026 Сб
1 хв
В ОВА розповіли про деталі ворожого влучання
aimg Сергій Козачук
Росія аткувала Запоріжжя, зруйновано склад логістичного оператора (відео, фото) Фото: росіяни атакували склад логістичного оператора в Запоріжжі (t.me/ivan_fedorov_zp)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У Запоріжжі росіяни атакували склад логістичного оператора. Внаслідок удару виникла пожежа, є руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

Наслідки ворожого удару

Російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі міста. Ціллю ворога став склад одного з логістичних операторів.

Внаслідок влучання на об'єкті спалахнула масштабна пожежа. Вогонь та уламки знищили автомобілі, а також суттєво пошкодили будівлю та приміщення складу.

На місці події працюють профільні та екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки.

Фото: наслідки атаки РФ на Запоріжжя (t.me/ivan_fedorov_zp)

Систематичні атаки на цивільну логістику

Нагадаємо, російські окупанти регулярно завдають цілеспрямованих ударів по об'єктах цивільної логістики в різних регіонах України.

Зокрема, ворог тричі вдарив по сортувальному терміналу "Нової пошти" у Харкові, внаслідок чого загинули та постраждали працівники компанії.

Через авіаудар керованими бомбами в Ізюмі було зруйновано вантажне відділення.

Крім того, окупаційні війська скинули керовану авіабомбу на відділення "Нової пошти" у Краматорську, що спричинило пожежу.

Також ворожий дрон влучив по території сортувального терміналу в Сумах, де загинули три людини.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новая почта Запоріжжя Війна в Україні Атака дронів Ракетний удар
Новини
Удар по виставці зброї на Київщині: затримано організатора заходу
Удар по виставці зброї на Київщині: затримано організатора заходу
Аналітика
Простір для компромісів скорочується. Які вимоги висуває МВФ до України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Простір для компромісів скорочується. Які вимоги висуває МВФ до України