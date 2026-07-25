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Россия аткувала Запорожье, разрушен склад логистического оператора (видео, фото)

20:41 25.07.2026 Сб
1 мин
В ОВА рассказали о деталях вражеского попадания
aimg Сергей Козачук
Россия аткувала Запорожье, разрушен склад логистического оператора (видео, фото) Фото: россияне атаковали склад логистического оператора в Запорожье (t.me/ivan_fedorov_zp)
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В Запорожье россияне атаковали склад логистического оператора. В результате удара возник пожар, есть разрушение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Последствия вражеского удара

Российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре города. Целью неприятеля стал состав одного из логистических операторов.

В результате попадания на объекте вспыхнул масштабный пожар. Огонь и обломки уничтожили автомобили, а также повредили здание и помещение склада.

На месте происшествия работают профильные и экстренные службы, ликвидирующие последствия атаки.

Фото: последствия атаки РФ на Запорожье (t.me/ivan_fedorov_zp)

Систематические атаки на гражданскую логистику

Напомним, российские оккупанты регулярно наносят целенаправленные удары по объектам гражданской логистики в разных регионах Украины.

В частности, враг трижды ударил по сортировочному терминалу "Новой почты" в Харькове, в результате чего погибли и пострадали сотрудники компании.

Из-за авиаудара управляемыми бомбами в Изюме было разрушено грузовое отделение.

Кроме того, оккупационные войска сбросили управляемую авиабомбу на отделение "Новой почты" в Краматорске, что повлекло за собой пожар.

Также вражеский дрон попал по территории сортировочного терминала в Сумах, где погибли три человека.

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