Який саме об'єкт зазнав удару, в ОВА не уточнили. Про постраждалих поки не повідомляли.

Нагадаємо, вранці 24 листопада росіяни атакували Запоріжжя, зруйнувавши приватний будинок і частину п'ятиповерхівки. Згодом кількість поранених зросла до 40, двоє людей загинули, серед травмованих - четверо дітей.

У ніч на 21 листопада окупанти атакували дитсадок і п'ятиповерхівку в місті. В одній із квартир тоді спалахнула пожежа.