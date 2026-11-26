Вечером 26 ноября русские войска атаковали Запорожье. Под удар попал объект инфраструктуры, в производственном здании вспыхнул пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую областную военную администрацию в Telegram.
Какой именно объект понес удар, в ОВА не уточнили. О пострадавших пока не сообщалось.
Напомним, утром 24 ноября россияне атаковали Запорожье, разрушив частный дом и часть пятиэтажки. Впоследствии количество раненых возросло до 40, два человека погибли, среди травмированных - четверо детей.
В ночь на 21 ноября оккупанты атаковали детсад и пятиэтажку в городе. В одной из квартир вспыхнул пожар.
Одна из самых масштабных атак произошла 13 ноября, когда россияне ударили по жилому дому в Космическом районе. Тогда количество раненых достигло 50 человек, среди них восемь детей, а во время поисковых работ погиб спасатель.