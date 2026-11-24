У ніч на 24 листопада російські війська атакували Запоріжжя. Кількість поранених зросла до 40 людей, двоє загинули, а рятувальники продовжують розбирати завали пошкоджених будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Telegram очільнка Запорізької ОВА Михайла Семікіна.

Пошуково-рятувальні роботи на місці атаки тривають. Раніше повідомлялося, що в зруйнованих будинках можуть залишатися заблоковані люди.

Також керівник ОВА оприлюднив відео з наслідками російського удару. На кадрах видно пошкоджений п'ятиповерховий будинок, вибиті вікна, понівечені автомобілі та повалені дерева.

"Кількість поранених зросла до 40 людей", - написав він.

Нагадаємо, рано вранці 24 листопада російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок удару загинули двоє людей, серед поранених - четверо дітей віком від кількох місяців до 16 років. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі та об'єкт транспортної інфраструктури.

Крім того, увечері 23 листопада російські безпілотники атакували Вінницю. Після збиття одного з дронів в місті виникла пожежа. За попередніми даними, постраждалих немає.

За даними Повітряних сил ЗСУ, цієї ночі Росія запустила по Україні 96 ударних безпілотників, зокрема 64 реактивні. Українська ППО збила або подавила 73 дрони.