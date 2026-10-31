Росія атакувала вуглевидобувні підприємства ДТЕК на Дніпропетровщині, є поранені

Нагадаємо, що РФ знову атакувала енергообʼєкти на Дніпропетровщині, значна частина жителів без світла.

Росіяни вночі 31 жовтня повторно атакували енергетичні обʼєкти у Дніпропетровській області, внаслідок чого серйозно пошкоджене обладнання.

Раніше російські окупанти у четвер, 29 жовтня, вдарили по Дніпру, після чого у місті зникла електрика, спричинивши масштабний блекаут.