Россия атаковала угледобывающие предприятия ДТЭК на Днепропетровщине, есть раненые

Напомним, что РФ снова атаковала энергообъекты на Днепропетровщине, значительная часть жителей без света.

Россияне ночью 31 октября повторно атаковали энергетические объекты в Днепропетровской области , в результате чего серьезно повреждено оборудование.

Ранее российские кафиры в четверг, 29 октября, ударили по Днепру, после чего в городе пропало электричество , вызвав масштабный блекаут.