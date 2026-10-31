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Россия атаковала угледобывающие предприятия ДТЭК на Днепропетровщине, есть раненые

21:20 31.10.2026 Сб
1 мин
aimg Сергей Козачук

Оккупанты снова атаковали угледобывающие предприятия на Днепропетровщине, в результате чего ранены и повреждены технологические сооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Сегодня враг совершил очередной обстрел угледобывающих предприятий компании "ДТЭК Энерго" в Днепропетровской области.

В результате вражеских ударов зафиксированы существенные повреждения технологических сооружений на производственных объектах.

При обстреле ранения разной степени тяжести получили трое работников предприятия.

Всем пострадавшим оперативно оказали необходимую медицинскую помощь, их состояние оценивается как стабильное.

Напомним, что РФ снова атаковала энергообъекты на Днепропетровщине, значительная часть жителей без света.

Россияне ночью 31 октября повторно атаковали энергетические объекты в Днепропетровской области , в результате чего серьезно повреждено оборудование.

Ранее российские кафиры в четверг, 29 октября, ударили по Днепру, после чего в городе пропало электричество , вызвав масштабный блекаут.

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