Росія атакувала вуглевидобувні підприємства ДТЕК на Дніпропетровщині, є поранені

Окупанти знову атакували вуглевидобувні підприємства на Дніпропетровщині, внаслідок чого є поранені та пошкоджені технологічні споруди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

Під час обстрілу поранення різного ступеня тяжкості отримали троє працівників підприємства.

Сьогодні ворог здійснив черговий обстріл вуглевидобувних підприємств компанії "ДТЕК Енерго" у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, що РФ знову атакувала енергообʼєкти на Дніпропетровщині, значна частина жителів без світла.

Росіяни вночі 31 жовтня повторно атакували енергетичні обʼєкти у Дніпропетровській області, внаслідок чого серйозно пошкоджене обладнання.

Раніше російські окупанти у четвер, 29 жовтня, вдарили по Дніпру, після чого у місті зникла електрика, спричинивши масштабний блекаут.