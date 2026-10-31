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Росія атакувала вуглевидобувні підприємства ДТЕК на Дніпропетровщині, є поранені

21:20 31.10.2026 Сб
1 хв
aimg Сергій Козачук
Росія атакувала вуглевидобувні підприємства ДТЕК на Дніпропетровщині, є поранені Фото: ворог знову атакував вугільні об'єкти ДТЕК (Getty Images)
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Окупанти знову атакували вуглевидобувні підприємства на Дніпропетровщині, внаслідок чого є поранені та пошкоджені технологічні споруди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Сьогодні ворог здійснив черговий обстріл вуглевидобувних підприємств компанії "ДТЕК Енерго" у Дніпропетровській області.

Внаслідок ворожих ударів зафіксовано суттєві пошкодження технологічних споруд на виробничих об'єктах.

Під час обстрілу поранення різного ступеня тяжкості отримали троє працівників підприємства.

Усім постраждалим оперативно надали необхідну медичну допомогу, наразі їхній стан оцінюється як стабільний.

Нагадаємо, що РФ знову атакувала енергообʼєкти на Дніпропетровщині, значна частина жителів без світла.

Росіяни вночі 31 жовтня повторно атакували енергетичні обʼєкти у Дніпропетровській області, внаслідок чого серйозно пошкоджене обладнання.

Раніше російські окупанти у четвер, 29 жовтня, вдарили по Дніпру, після чого у місті зникла електрика, спричинивши масштабний блекаут.

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