Росія атакувала Україну сотнею дронів: влучання у чотирьох областях
Росія в ніч на 10 серпня випустила по Україні 100 дронів різних типів. Більшість цілей знешкодили, але є і влучання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
Цієї ночі росіяни запускали ударні дрони та безпілотники-імітатори з чотирьох напрямків - Шаталово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ та Гвардійське у Криму.
Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Сили протиповітряної оборони знешкодили 70 ворожих дронів різних типів на півночі та сході країни.
Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, зафіксовано влучання 30 безпілотників на 12 локаціях у прифронтових регіонах Дніпропетровської, Харківської, Сумської та Чернігівської областей, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.
Смертоносний удар по автобусу
Нагадаємо, зранку 9 серпня російські загарбники атакували дронами маршрутний автобус у передмісті Херсона.
Через удар по маршрутці загинули двоє чоловіків. Ще 16 осіб отримали поранення.
Серед постраждалих також є троє поліцейських. Правоохоронці потрапили під повторний удар ворога. Під час спроби поліцейськими дістати з салону автобуса тіла загиблих сталося повторне влучання FPV-дрона.