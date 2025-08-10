Россия атаковала Украину сотней дронов: попадания в четырех областях
Россия в ночь на 10 августа выпустила по Украине 100 дронов разных типов. Большинство целей обезвредили, но есть и попадания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Этой ночью россияне запускали ударные дроны и беспилотники-имитаторы с четырех направлений - Шаталово, Курск, Приморско-Ахтарск и Гвардейское в Крыму.
Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Силы противовоздушной обороны обезвредили 70 вражеских дронов различных типов на севере и востоке страны.
Как сообщили Воздушные силы ВСУ, зафиксировано попадание 30 беспилотников на 12 локациях в прифронтовых регионах Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Черниговской областей, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях.
Смертоносный удар по автобусу
Напомним, утром 9 августа российские захватчики атаковали дронами маршрутный автобус в пригороде Херсона.
Из-за удара по маршрутке погибли двое мужчин. Еще 16 человек получили ранения.
Среди пострадавших также есть трое полицейских. Правоохранители попали под повторный удар врага. Во время попытки полицейскими достать из салона автобуса тела погибших произошло повторное попадание FPV-дрона.