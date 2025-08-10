Россия атаковала Украину сотней дронов: попадания в четырех областях

Россия в ночь на 10 августа выпустила по Украине 100 дронов разных типов. Большинство целей обезвредили, но есть и попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Этой ночью россияне запускали ударные дроны и беспилотники-имитаторы с четырех направлений - Шаталово, Курск, Приморско-Ахтарск и Гвардейское в Крыму. Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Силы противовоздушной обороны обезвредили 70 вражеских дронов различных типов на севере и востоке страны. Как сообщили Воздушные силы ВСУ, зафиксировано попадание 30 беспилотников на 12 локациях в прифронтовых регионах Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Черниговской областей, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях.