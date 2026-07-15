Росія атакувала Україну ракетами та дронами, є прильоти: як ППО відбила нічний удар

Росіяни атакували 2 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ АР Крим та 122 ударними безпілотниками типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово - РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 101 ворожий безпілотник на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 18 ударних дронів на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих безпілотників. Дотримуйтесь правил безпеки!" - попередии у Повітряних силах.

Крім того, близько 07:00 ворог завдав повторного авіаційного удару по Одещині.