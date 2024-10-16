Росія атакувала Україну ракетами і понад 130 БпЛА: скільки збила ППО
В ніч на 16 жовтня Україна знову перебувала під масштабною атакою Росії. Сили протиповітряної оборони збили дві ракети і 51 ворожий ударний безпілотник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Цієї ночі Росія запустила:
- керованою ракетою С-300/400 по підконтрольній Україні території Донецької області;
- керованою авіаційною ракетою Х-59 по Чернігівській області з повітряного простору Курської обл.
- 136 ударних БпЛА (райони пусків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ).
До відбиття нападу була залучена:
- авіація;
- зенітні ракетні війська;
- підрозділи РЕБ;
- мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.
Під час відбиття атаки збито 51 ворожий БпЛА в Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Чернівецькій областях.
Внаслідок активної протидії радіоелектронної боротьби (РЕБ) локаційно втрачено у різних регіонах України втрачено 60 російських безпілотників. Інформація уточнюється.
Крім того, два ворожі безпілотники повернулись назад у напрямку РФ.
Наразі в повітряному просторі України преребувають понад 20 БпЛА. Бойова робота триває.
Нічна дронова атака
У вівторок, 15 жовтня, росіяни масштабно атакували Україну безпілотниками типу "Шахед".
Пізніше у Києві було оголошено повітряну тривогу. В столиці працювали сили ППО.
Ворожа атака дронами триває досі, цілі перебувають над низкою областей, їх збивають сили ППО.
Зокрема, ворожі безпілотники атакують Київську область.
Також Росія вивела у море носії крилатих ракет "Калібр".
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