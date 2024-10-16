Росія атакувала Україну ракетами і понад 130 БпЛА: скільки збила ППО

Фото: РФ знову атакувала Україну дронами і ракетами (Getty Images)

В ніч на 16 жовтня Україна знову перебувала під масштабною атакою Росії. Сили протиповітряної оборони збили дві ракети і 51 ворожий ударний безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.