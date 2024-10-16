Россия атаковала Украину ракетами и более 130 БпЛА: сколько сбила ПВО

В ночь на 16 октября Украина снова находилась под масштабной атакой России. Силы противовоздушной обороны сбили две ракеты и 51 вражеский ударный беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Сейчас в воздушном пространстве Украины находятся более 20 БпЛА. Боевая работа продолжается.

Кроме того, два вражеских беспилотника вернулись обратно в направлении РФ.

В результате активного противодействия радиоэлектронной борьбы (РЭБ) локально потеряно в разных регионах Украины потеряно 60 российских беспилотников. Информация уточняется.

Во время отражения атаки сбит 51 вражеский БпЛА в Сумской, Черкасской, Кировоградской, Тернопольской, Херсонской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской, Николаевской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Черновицкой областях.

К отражению нападения была привлечена:

Ночная дроновая атака

Во вторник, 15 октября, россияне масштабно атаковали Украину беспилотниками типа «Шахед».

Позже в Киеве была объявлена воздушная тревога. В столице работали силы ПВО.

Вражеская атака дронами продолжается до сих пор, цели находятся над рядом областей, их сбивают силы ПВО.

В частности, вражеские беспилотники атакуют Киевскую область.

Также Россия вывела в море носители крылатых ракет "Калибр".

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