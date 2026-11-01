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Росія атакувала Україну понад 400 дронами: як ППО відбила нічний удар

08:30 01.11.2026 Нд
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Росія атакувала Україну понад 400 дронами: як ППО відбила нічний удар Фото: сили ППО цієї ночі збили 371 ворожий дрон (Getty Images)
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У ніч на 1 листопада російські війська атакували Україну сотнями ударних дронів. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілоників, однак є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі росіяни атакували 433 ударними безпілотниками типу Shahed (64 із них - реактивні), "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Брянськ, Міллерово - РФ, ТОТ Донецьк.

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 371 ворожий безпілотник типу Shahed (47 із них - реактивні), "Гербера", дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 14 локаціях.

Нагадаємо, протяго дня, 31 жовтня, Україна відбивала масовану повітряну атаку: протиповітряна оборона знешкодила понад 120 ворожих безпілотників.

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