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Росія атакувала Україну 168 ударними дронами: скільки збила ППО

20:42 31.10.2026 Сб
1 хв
aimg Сергій Козачук
Росія атакувала Україну 168 ударними дронами: скільки збила ППО Фото: ППО збила 122 ворожі дрони під час масованої атаки РФ (t.me/GeneralStaffZSU)
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Україна відбила масовану повітряну атаку: протиповітряна оборона знешкодила понад 120 ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗС України.

Протягом дня 31 жовтня з 06:30 до 19:30 російські окупанти атакували Україну 168 ударними дронами.

Серед яких був 51 реактивний безпілотник, а також дронами "Гербера" та іншими типами, включно з S8000 "Бандероль/Дань-Т".

Силам протиповітряної оборони вдалося збити та подавити 122 безпілотники, зокрема 37 реактивних, а також два дрони S8000 "Бандероль/Дань-Т".

Росія атакувала Україну 168 ударними дронами: скільки збила ППО
Фото: ППО збила 122 ворожі дрони під час масованої атаки РФ (t.me/kpszsu)

Станом на вечір близько 30 ударних дронів залишалися в повітряному просторі країни, бойова робота тривала.

Нагадаємо, що в ніч на 31 жовтня російські війська атакували Україну ударними дронами з шести напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак були зафіксовані влучання.

Зокрема, увечері 30 жовтня російські дрони тричі влучили в один з об'єктів критичної інфраструктури Київа.

Через це в столиці сталися збої в енергосистемі, унаслідок чого впав тиск у системі водопостачання та частина районів залишилася без води.

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