Росія атакувала Україну 168 ударними дронами: скільки збила ППО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗС України.

Станом на вечір близько 30 ударних дронів залишалися в повітряному просторі країни, бойова робота тривала.

Силам протиповітряної оборони вдалося збити та подавити 122 безпілотники, зокрема 37 реактивних, а також два дрони S8000 "Бандероль/Дань-Т".

Серед яких був 51 реактивний безпілотник, а також дронами "Гербера" та іншими типами, включно з S8000 "Бандероль/Дань-Т".

Протягом дня 31 жовтня з 06:30 до 19:30 російські окупанти атакували Україну 168 ударними дронами.

Нагадаємо, що в ніч на 31 жовтня російські війська атакували Україну ударними дронами з шести напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак були зафіксовані влучання.

Зокрема, увечері 30 жовтня російські дрони тричі влучили в один з об'єктів критичної інфраструктури Київа.

Через це в столиці сталися збої в енергосистемі, унаслідок чого впав тиск у системі водопостачання та частина районів залишилася без води.