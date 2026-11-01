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Россия атаковала Украину более 400 дронами: как ПВО отразила ночной удар

08:30 01.11.2026 Вс
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Россия атаковала Украину более 400 дронами: как ПВО отразила ночной удар Фото: силы ПВО этой ночью сбили 371 вражеский дрон (Getty Images)
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В ночь на 1 ноября российские войска атаковали Украину сотнями ударных дронов. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилоников, однако есть попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью россияне атаковали 433 ударных беспилотника типа Shahed (64 из них - реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Орел, Курск, Шаталово, Брянск, Миллерово - РФ, ВОТ Донецк.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбит/подавлен 371 вражеский беспилотник типа Shahed (47 из них - реактивные), "Гербера", дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 14 локациях.

Напомним, в течение дня, 31 октября, Украина отражала массированную воздушную атаку : противовоздушная оборона обезвредила более 120 вражеских беспилотников.

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