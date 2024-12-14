Росія атакувала Україну понад 130 дронами. Як відпрацювала ППО

Атака РФ по Україні

Російські дрони ще з вечора, 13 грудня, почали "кошмарити" Україну. Зокрема, в ніч на 14 грудня на Київ окупанти спрямували дрони, понад десять БПЛАзбила ППО.

А в Черкаській області ППО збила 25 "Шахедів". Також пошкодження є і в Київській області.

Для порівняння, під час масованої атаки РФ запустила майже 200 дронів 13 грудня. Зазначимо, що до масованої атаки 13 грудня окупанти кілька днів не запускали навіть безпілотники по Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.