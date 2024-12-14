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Сили ППО знищили близько 10 дронів, які загрожували Києву, - КМВА

Київ, Субота 14 грудня 2024 08:40
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Сили ППО знищили близько 10 дронів, які загрожували Києву, - КМВА Фото: ППО знешкодила близько 10 дронів, які загрожували Києву (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни направили на Київ дрони в ніч на 14 грудня. Сили протиповітряної оборони знищили до 10 безпілотників, які загрожували столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.

Повітряну тривогу в столиці оголошували двічі, сумарно вона тривала три з половиною години. Як зазначили в КМВА, дрони заходили на Київ хвилями і з різних напрямків.

"Силами оборони було виявлено і знешкоджено різними способами біля десятка ворожих БпЛА, які потенційно загрожували Києву", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки зафіксовано падіння уламків в Дарницькому районі столиці. За попередньою інформацією, уламки впали на відкритій території, обійшлося без потерпілих.

Нічна атака дронів

В ніч на 14 грудня російська армія знову атакувала Україну дронами. Повітряні сили ЗСУ фіксували рух російських безпілотників у низці областей, зокрема, у Чернігівській, Сумській, Київській, Житомирській, Полтавській, Черкаській, Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Вінницькій, Миколаївській та Херсонській.

Як відомо, окупанти направили дрони і у напрямку столиці. У Києві працювали сили ППО. Місцева влада повідомила про падіння уламків у Дарницькому районі. Проте пізніше КМВА заперечила інформацію.

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