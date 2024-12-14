Россия атаковала Украину более 130 дронами. Как отработала ПВО

Атака РФ по Украине

Российские дроны еще с вечера, 13 декабря, начали "кошмарить" Украину. В частности, в ночь на 14 декабря на Киев оккупанты направили дроны, больше десяти БПЛА сбила ПВО.

А в Черкасской области ПВО сбила 25 "Шахедров". Также повреждения есть и в Киевской области.

Для сравнения, во время массированной атаки РФ запустила почти 200 дронов 13 декабря. Отметим, что до массированной атаки 13 декабря оккупанты несколько дней не запускали даже беспилотники по Украине.

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