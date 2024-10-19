Росія атакувала Україну понад 100 ракетами та дронами. Скільки збила ППО

"У ніч на 19 жовтня російські окупанти завдали удару по Україні керованими авіаційним ракетами (район пусків - акваторія Чорного моря), ударними БПЛА типу "Shahed" та дронами невстановленого типу (райони пусків: Курськ, Єйськ, Приморсько-Ахтарськ)", - йдеться у повідомленні.

Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід понад 100 повітряних цілей - до 98 ворожих безпілотників та шість керованих авіаційних ракет Х-59/69.

Як відпрацювала ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 12.00 в результаті протиповітряного бою збито 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69. Також на цю годину є підтвердження про збиття 42 ворожих БПЛА в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Миколаївській та Херсонській областях", - зазначили військові.

Крім того, 46 російських безпілотників наразі локаційно втрачено. Наразі інформація щодо збиття чи падіння дронів уточнюється та оновлюється.