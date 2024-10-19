Росія атакувала Україну понад 100 ракетами та дронами. Скільки збила ППО

Росія атакувала Україну понад 100 ракетами та дронами. ППО збила 42 безпілотники та 4 ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"У ніч на 19 жовтня російські окупанти завдали удару по Україні керованими авіаційним ракетами (район пусків - акваторія Чорного моря), ударними БПЛА типу "Shahed" та дронами невстановленого типу (райони пусків: Курськ, Єйськ, Приморсько-Ахтарськ)", - йдеться у повідомленні.
Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід понад 100 повітряних цілей - до 98 ворожих безпілотників та шість керованих авіаційних ракет Х-59/69.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
"Станом на 12.00 в результаті протиповітряного бою збито 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69. Також на цю годину є підтвердження про збиття 42 ворожих БПЛА в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Миколаївській та Херсонській областях", - зазначили військові.
Крім того, 46 російських безпілотників наразі локаційно втрачено. Наразі інформація щодо збиття чи падіння дронів уточнюється та оновлюється.
В Україні кілька разів оголошували тривогу. Зокрема, востаннє, близько 7:00, тривога оголошувалась через ракетну небезпеку, а в Черкасах лунали вибухи.
Окрім того, росіяни намагалися атакувати і Київ дронами. Усі цілі були збиті, але без пошкоджень не обійшлося. Також у Києві через атаку РФ постраждала жінка.
Також у ніч на 19 жовтня РФ атакувала Шостку Сумської області. Пошкоджено об'єкти енергетики та інфраструктури, вісім поранених, є відключення світла. Зокрема, окупанти атакували пожежну частину у Шостці. Серед поранених – рятувальники.
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