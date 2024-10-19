Нічна атака РФ на Київ: у КМВА розповіли про наслідки
В ніч на 19 жовтня російські загарбники знову намагалися вразити Київ дронами. Сили ППО збили усі БпЛА, однак уламки безпілотників пошкодили авто, фасад будинку, також є постраждала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА).
Начальник КМВА Сергій Попко уточнив, що сьогодні вночі повітряна тривога у столиці тривала понад три з половиною години. Сили оборони знешкодили усі дрони росіян, які загрожували столиці. Однак на цей раз не обійшлося без потерпілих.
Зокрема, внаслідок нічної атаки РФ на Київ у Дніпровському районі пошкоджено фасад будинку. Молода жінка отримала серйозне поранення нижньої кінцівки.
Крім того, у Дарницькому районі уламками було пошкоджено припарковані авто. Проте на щастя без потерпілих.
"Наполегливо прошу всіх киян дослухатися до сигналів оповіщення повітряної тривоги і у разі небезпеки завжди користуватися укриттями. Бережіть себе", - наголосив Попко в кінці допису.
Зазначимо, що на момент публікації новини зранку у Києві знову оголосили тривогу і вона досі триває. У КМВА повідомили, що вона пов'язана із ракетною небезпекою. Однак за неофіційними даними (місцевих Telegram-каналів), в межах столиці продовжують літати дрони росіян.
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