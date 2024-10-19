Нічна атака РФ на Київ: у КМВА розповіли про наслідки

В ніч на 19 жовтня російські загарбники знову намагалися вразити Київ дронами. Сили ППО збили усі БпЛА, однак уламки безпілотників пошкодили авто, фасад будинку, також є постраждала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА).

Начальник КМВА Сергій Попко уточнив, що сьогодні вночі повітряна тривога у столиці тривала понад три з половиною години. Сили оборони знешкодили усі дрони росіян, які загрожували столиці. Однак на цей раз не обійшлося без потерпілих.

Зокрема, внаслідок нічної атаки РФ на Київ у Дніпровському районі пошкоджено фасад будинку. Молода жінка отримала серйозне поранення нижньої кінцівки.

Крім того, у Дарницькому районі уламками було пошкоджено припарковані авто. Проте на щастя без потерпілих.

"Наполегливо прошу всіх киян дослухатися до сигналів оповіщення повітряної тривоги і у разі небезпеки завжди користуватися укриттями. Бережіть себе", - наголосив Попко в кінці допису.