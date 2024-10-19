В Черкасах пролунали вибухи

У Черкасах 19 жовтня пролунали вибухи. У регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media .

Тривога в Україні на 8:13 (t.me/alarmukraine)

Після 8:00 тривогу скасували у Дніпропетровській, Запорізькій. Херсонській, Харківській, Миколаївській областях.

"Ракета у напрямку Черкас. Черкаси терміново в укриття", - попередили військові.

Близько 8:00 у Повітряних силах України попередили про ракету у напрямку до Черкас.

Після 6:40 в Україні оголосили тривогу у більшості регіонів, за винятком Одеської, Житомирської, Хмельницької областей, Києва та західних регіонів.

Пізніше в Черкасах знову було чутно вибухи.

"Чутно вибух поблизу Черкас та в Черкасах", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, вранці 19 жовтня в Києві та інших регіонах України було оголошено повітряну тривогу. Її причиною стала ракетна небезпека.

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