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В Черкасах пролунали вибухи

Черкаси, Субота 19 жовтня 2024 08:14
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В Черкасах пролунали вибухи Фото: у Черкасах пролунали вибухи 19 жовтня (facebook com UA National Police)
Автор: Наталія Гурковська

У Черкасах 19 жовтня пролунали вибухи. У регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"Чутно вибух поблизу Черкас та в Черкасах", - йдеться у повідомленні.

Пізніше в Черкасах знову було чутно вибухи.

Повітряна тривога в Україні

Після 6:40 в Україні оголосили тривогу у більшості регіонів, за винятком Одеської, Житомирської, Хмельницької областей, Києва та західних регіонів.

Близько 8:00 у Повітряних силах України попередили про ракету у напрямку до Черкас.

"Ракета у напрямку Черкас. Черкаси терміново в укриття", - попередили військові.

Після 8:00 тривогу скасували у Дніпропетровській, Запорізькій. Херсонській, Харківській, Миколаївській областях.

В Черкасах пролунали вибухи

Тривога в Україні на 8:13 (t.me/alarmukraine)

Як повідомлялося, вранці 19 жовтня в Києві та інших регіонах України було оголошено повітряну тривогу. Її причиною стала ракетна небезпека.

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Черкаси Вибух Війна в Україні
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