RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Россия атаковала Украину более 100 ракетами и дронами. Сколько сбила ПВО

Фото: ПВО сбила 42 дрона и 4 ракеты во время атаки РФ по Украине 19 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Россия атаковала Украину более 100 ракетами и дронами. ПВО сбила 42 беспилотника и 4 ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 19 октября российские оккупанты нанесли удар по Украине управляемыми авиационными ракетами (район пусков - акватория Черного моря), ударными БПЛА типа "Shahed" и дронами неустановленного типа (районы пусков - Курск, Ейск, Приморско-Ахтарск)", - говорится в сообщении.

Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение более 100 воздушных целей - до 98 вражеских беспилотников и шесть управляемых авиационных ракет Х-59/69.

Как отработала ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 12.00 в результате противовоздушного боя сбиты 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69. Также в настоящее время есть подтверждение о сбитии 42 вражеских БПЛА в Одесской, Сумской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Николаевской и Херсонской областях" , - отметили военные.

Кроме того, 46 российских беспилотников сейчас локационно потеряны. В настоящее время информация по сбитию или падению дронов уточняется и обновляется.

Атака РФ по Украине

В Украине несколько раз объявляли тревогу. В частности, последний раз, около 7:00, тревога объявлялась из-за ракетной опасности, а в Черкассах гремели взрывы.

Кроме того, россияне пытались атаковать и Киев дронами. Все цели были сбиты, но без повреждений не обошлось. Также в Киеве из-за атаки РФ пострадала женщина.

Также в ночь на 19 октября РФ атаковала Шостку Сумской области. Повреждены объекты энергетики и инфраструктуры, восемь раненых, есть отключения света. В частности, оккупанты атаковали пожарную часть в Шостке. Среди раненых - спасатели.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВОВойна в УкраинеДрони