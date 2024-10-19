Россия атаковала Украину более 100 ракетами и дронами. Сколько сбила ПВО

Атака РФ по Украине

В Украине несколько раз объявляли тревогу. В частности, последний раз, около 7:00, тревога объявлялась из-за ракетной опасности, а в Черкассах гремели взрывы.

Кроме того, россияне пытались атаковать и Киев дронами. Все цели были сбиты, но без повреждений не обошлось. Также в Киеве из-за атаки РФ пострадала женщина.

Также в ночь на 19 октября РФ атаковала Шостку Сумской области. Повреждены объекты энергетики и инфраструктуры, восемь раненых, есть отключения света. В частности, оккупанты атаковали пожарную часть в Шостке. Среди раненых - спасатели.

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