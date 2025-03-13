Росія атакувала Україну "Іскандером" та понад сотнею дронів. Скільки збила ППО

Наслідки атаки РФ по Україні

Внаслідок російської атаки постраждали Сумська, Дніпропетровська, Харківська, Київська, Чернігівська, Одеська області та Запоріжжя.

Зокрема, на Київ росіяни направили 18 дронів, 12 з яких вдалося збити ППО. Тривога в столиці тривала понад три години.

Також росіяни вдарили дронами по Дніпропетровській області в ніч на 13 березня. Залізничникам довелося внести зміни в рух кількох поїздів регіону, є постраждалі.

Крім того, частина Херсона залишилася без світла через масований обстріл. Було частково знеструмлено шість районів.

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