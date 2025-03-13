Тривога тривала понад три години. РФ атакувала Київ 18 дронами

В ніч на 13 березня російські війська влаштували нову спробу атакувати Київ. На столицю окупанти направили 18 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА .

Інформація про пошкодження та постраждалих внаслідок падіння уламків - відсутня.

За даними КМВА, 12 з них було знищено засобами ППО, решта - локаційно втрачені або покинули повітряний простір.

"На підступах до столиці було зафіксовано 18 ворожих БПЛА", - йдетьсяу повідомленні.

Так, повітряна тривога вночі у Києві лунала протягом 3 годин 1 хвилини - з 23:39 до 02:41.

Атака РФ по Україні

Після 22:00 середи, 12 березня, російські війська запустили дрони по Україні. Повідомлялось, що зокрема ППО працювала у Київській області.

Крім того, у Києві лунали вибухи через відбиття ворожої дронової атаки. Додамо, що росіяни вже другу ніч поспіль атакують Київ безпілотниками.

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