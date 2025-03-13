Россия атаковала Украину "Искандером" и более сотней дронов. Сколько сбила ПВО

Последствия атаки РФ по Украине

В результате российской атаки пострадали Сумская, Днепропетровская, Харьковская, Киевская, Черниговская, Одесская области и Запорожье.

В частности, на Киев россияне направили 18 дронов, 12 из которых удалось сбить ПВО. Тревога в столице длилась больше трех часов.

Также россияне ударили дронами по Днепропетровской области в ночь на 13 марта. Железнодорожникам пришлось внести изменения в движение нескольких поездов региона, есть пострадавшие.

Кроме того, часть Херсона осталась без света из-за массированного обстрела. Были частично обесточены шесть районов.

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