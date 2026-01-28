Росія атакувала Україну "Іскандером" та майже 150 дронами: як відпрацювала ППО

У ніч на 218 січня Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 146 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити 103 ворожі безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
За даними військових, з 18:00 27 січня до ранку 28 січня росіяни атакували балістичною ракетою "Іскандер-М" із Ростовської обл., а також 146 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Чауда, Гвардійське - ТОТ АР Крим.
Близько 90 із запушених росіянами дронів - "Шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 103 ворожі дрони типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни.
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 36 ударних безпілотників на 22 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили в Повітряних силах.
Нагадаємо, у ніч на 28 січня російські війська атакували Київ ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу у Голосіївському районі столиці пошкоджена багатоповерхівка та кілька авто.
Також цієї ночі Росія знову обстріляла Одесу. Були застосовані ударні безпілотники, Кілька об'єктів, включно з релігійним комплексом і житловою забудовою, зазнали ушкоджень, проте попередньо постраждалих немає.
Внаслідок російської атаки на Київщину постраждала Білогородська громада. Пошкоджень зазнав багатоквартирний будинок, є двоє загиблих. Ще четверо людей звернулося за медичною допомогою. Молода жінка та двоє дітей зазнали гострої реакції на стрес, чоловік отримав отруєння продуктами горіння.
Під ранок росіяни вдарили по Запоріжжю. Постраждали двоє людей. Також внаслідок пожежі, яка виникла на місці влучання, постраждали понад 100 квартир і 20 машин.
Детальніше про наслідки нічної атаки Росії - у матеріалі РБК-Україна.