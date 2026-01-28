Росія атакувала Україну "Іскандером" та майже 150 дронами: як відпрацювала ППО

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 28 січня російські війська атакували Київ ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу у Голосіївському районі столиці пошкоджена багатоповерхівка та кілька авто.

Також цієї ночі Росія знову обстріляла Одесу. Були застосовані ударні безпілотники, Кілька об'єктів, включно з релігійним комплексом і житловою забудовою, зазнали ушкоджень, проте попередньо постраждалих немає.

Внаслідок російської атаки на Київщину постраждала Білогородська громада. Пошкоджень зазнав багатоквартирний будинок, є двоє загиблих. Ще четверо людей звернулося за медичною допомогою. Молода жінка та двоє дітей зазнали гострої реакції на стрес, чоловік отримав отруєння продуктами горіння.

Під ранок росіяни вдарили по Запоріжжю. Постраждали двоє людей. Також внаслідок пожежі, яка виникла на місці влучання, постраждали понад 100 квартир і 20 машин.

Детальніше про наслідки нічної атаки Росії - у матеріалі РБК-Україна.