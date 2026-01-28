RU

Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Россия атаковала Украину "Искандером" и почти 150 дронами: как отработала ПВО

Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 103 российских дрона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В ночь на 218 января Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 146 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить 103 вражеских беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, с 18:00 27 января до утра 28 января россияне атаковали баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской обл., а также 146 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда, Гвардейское - ВОТ АР Крым.

Около 90 из запущенных россиянами дронов - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 103 вражеских дрона типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на севере, юге, центре и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 36 ударных беспилотников на 22 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

 

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 28 января российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками. В результате обстрела в Голосеевском районе столицы повреждена многоэтажка и несколько авто.

Также этой ночью Россия снова обстреляла Одессу. Были применены ударные беспилотники, несколько объектов, включая религиозный комплекс и жилую застройку, получили повреждения, однако предварительно пострадавших нет.

В результате российской атаки на Киевщину пострадала Белогородская община. Повреждения получил многоквартирный дом, есть двое погибших. Еще четыре человека обратились за медицинской помощью. Молодая женщина и двое детей получили острую реакцию на стресс, мужчина получил отравление продуктами горения.

Под утро россияне ударили по Запорожью. Пострадали два человека. Также в результате пожара, который возник на месте попадания, пострадали более 100 квартир и 20 машин.

Подробнее о последствиях ночной атаки России - в материале РБК-Украина.

