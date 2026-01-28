Россия атаковала Украину "Искандером" и почти 150 дронами: как отработала ПВО

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 28 января российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками. В результате обстрела в Голосеевском районе столицы повреждена многоэтажка и несколько авто.

Также этой ночью Россия снова обстреляла Одессу. Были применены ударные беспилотники, несколько объектов, включая религиозный комплекс и жилую застройку, получили повреждения, однако предварительно пострадавших нет.

В результате российской атаки на Киевщину пострадала Белогородская община. Повреждения получил многоквартирный дом, есть двое погибших. Еще четыре человека обратились за медицинской помощью. Молодая женщина и двое детей получили острую реакцию на стресс, мужчина получил отравление продуктами горения.

Под утро россияне ударили по Запорожью. Пострадали два человека. Также в результате пожара, который возник на месте попадания, пострадали более 100 квартир и 20 машин.

Подробнее о последствиях ночной атаки России - в материале РБК-Украина.