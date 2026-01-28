Россия атаковала Украину "Искандером" и почти 150 дронами: как отработала ПВО

В ночь на 218 января Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 146 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить 103 вражеских беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, с 18:00 27 января до утра 28 января россияне атаковали баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской обл., а также 146 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда, Гвардейское - ВОТ АР Крым.

Около 90 из запущенных россиянами дронов - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 103 вражеских дрона типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на севере, юге, центре и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 36 ударных беспилотников на 22 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.