Росія атакувала Україну "Іскандером" та майже 140 дронами: як відпрацювала ППО

За даними військових, з 19:00 13 грудня до ранку 14 грудня росіяни атакували балістичною ракетою "Іскандер-М" (пуски із Ростовської області - РФ), та 138-ма ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово - РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим. Близько 85 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 110 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракети та 10 ударних дронів на 6 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі знаходиться близько 18 ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили в Повітряних силах.