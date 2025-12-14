UA

Росія атакувала Україну "Іскандером" та майже 140 дронами: як відпрацювала ППО

Ілюстративне фото: сили ППО збили 110 ворожих дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У ніч на 14 грудня Росія атакувала Україну, застосувавши балістичну ракету "Іскандер-М" та 138 дронів. Силам ППО вдалося збити 110 ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, з 19:00 13 грудня до ранку 14 грудня росіяни атакували балістичною ракетою "Іскандер-М" (пуски із Ростовської області - РФ), та 138-ма ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово - РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим. Близько 85 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 110 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракети та 10 ударних дронів на 6 локаціях. 

"Атака триває, в повітряному просторі знаходиться близько 18 ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили в Повітряних силах.

Обстріли України

Нагадаємо, російські війська з ночі 14 грудня масовано атакували Одеську область із повітря різними типами озброєння. Тривога триває вже 5 годин.

Також увечері 13 грудня російські війська продовжили тероризувати Дніпропетровську область, завдаючи ударів по населених пунктах та цивільній інфраструктурі.

У Сумах ворожий дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок. Пошкоджено понад 100 вікон, з них близько 40 - у приватних квартирах.

