Россия атаковала Украину "Искандером" и почти 140 дронами: как отработала ПВО

По данным военных, с 19:00 13 декабря до утра 14 декабря россияне атаковали баллистической ракетой "Искандер-М" (пуски из Ростовской области - РФ), и 138-ю ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов по направлениям: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово - РФ, Гвардейское - ТОТ АР Крым. Около 85 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 110 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракеты и 10 ударных дронов на 6 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находится около 18 вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.