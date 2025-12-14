RU

Россия атаковала Украину "Искандером" и почти 140 дронами: как отработала ПВО

Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 110 вражеских дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В ночь на 14 декабря Россия атаковала Украину, применив баллистическую ракету "Искандер-М" и 138 дронов. Силам ПВО удалось сбить 110 вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, с 19:00 13 декабря до утра 14 декабря россияне атаковали баллистической ракетой "Искандер-М" (пуски из Ростовской области - РФ), и 138-ю ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов по направлениям: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово - РФ, Гвардейское - ТОТ АР Крым. Около 85 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 110 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракеты и 10 ударных дронов на 6 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находится около 18 вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

 

Обстрелы Украины

Напомним, российские войска с ночи 14 декабря массированно атаковали Одесскую область с воздуха различными типами вооружения. Тревога продолжается уже 5 часов.

Также вечером 13 декабря российские войска продолжили терроризировать Днепропетровскую область, нанося удары по населенным пунктам и гражданской инфраструктуре.

В Сумах вражеский дрон попал в многоэтажный жилой дом. Повреждено более 100 окон, из них около 40 - в частных квартирах.

