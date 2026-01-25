У Харкові пролунали вибухи: зафіксовано влучання "Шахеду"

Росіяни в ніч проти 25 січня атакували Харків дронами. У місті зафіксовано влучання щонайменше одного безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Ігоря Терехова.

Станом на 04:39 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Харківській, Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ інформували, що в напрямку міста з півночі летять ворожі безпілотники.

"У Холодногірському районі Харкова зафіксовано влучання ворожого БПЛА типу "Шахед", - йдеться у повідомленні о 04:32.

Обстріл Харкова

Нагадаємо, що в ніч на 24 січня росіяни теж атакували Харків. За 2,5 години по місту прилетіло 25 російських безпілотників.

Мер Ігор Терехов повідомив, що в результаті ворожої атаки в Індустріальному та Немышлянському районах були пошкоджені житлові будинки.

Також ми писали, що вдень 21 січня ворог теж завдав удару по Харкову. Терехов повідомляв, що було зафіксовано падіння безпілотника в Слобідському районі.