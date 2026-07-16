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Росія атакувала Україну дронами з радіоактивним вмістом

13:17 16.07.2026 Чт
2 хв
Що знайшли в російських дронах з ракетами?
aimg Олена Чупровська
Росія атакувала Україну дронами з радіоактивним вмістом Фото: Росія знову атакувала Україну дронами з небезпечним вмістом усередині (Getty Images)
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Служба безпеки виявила ще два випадки, коли Росія атакувала українців дронами з небезпечним вмістом усередині. Йдеться про речовину, яка становить пряму загрозу здоров'ю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Що виявили слідчі СБУ

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки задокументували два нові факти застосування Росією боєприпасів з елементами зі збідненого урану проти України.

Небезпечні складові виявили в ударних дронах типу "Герань-2", якими окупанти двічі атакували Сумщину у квітні 2026 року.

Йдеться про керовані ракети Р-60М класу "повітря-повітря". Ворог використовує їх як бойову частину для безпілотників під час масованих обстрілів.

Скільки урану знайшли у боєголовках

Слідчо-оперативна група та фахівці ДСНС зафіксували на місцях "прильотів" рівень гамма-випромінювання 8,3 та 10,5 мкЗв/год. Це значно перевищує природний радіаційний фон.

Експертиза, ініційована Службою безпеки, встановила: бойова частина російських ракет містить елементи ураження зі збідненого урану загальною масою 2810 грамів.

Речовину ідентифікували як:

  • Уран-234;
  • Уран-235;
  • Уран-238.

Після виявлення небезпечні компоненти нейтралізували фахівці.

Слідчі СБУ розпочали досудове розслідування за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини), щоб встановити та притягнути до відповідальності причетних до атак.

Нагадаємо, ще у квітні 2026 року контррозвідка СБУ вперше зафіксувала підвищену радіацію на уламках російського дрона в Чернігівській області.

Тоді рівень гамма-випромінювання становив 12 мкЗв/год, а бойова частина ракети Р-60 також містила збіднений уран - Уран-235 та Уран-238.

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Служба безпеки України Російська Федерація Війна в Україні Дрони
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