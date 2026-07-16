Россия атаковала Украину дронами с радиоактивным содержимым
Служба безопасности обнаружила еще два случая, когда Россия атаковала украинцев дронами с опасным содержанием внутри. Речь идет о веществе, которое представляет прямую угрозу здоровью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Что обнаружили следователи СБУ
Контрразведка и следователи Службы безопасности задокументировали два новых факта применения Россией боеприпасов с элементами обедненного урана против Украины.
Опасные составляющие обнаружили в ударных дронах типа "Герань-2", которым оккупанты дважды атаковали Сумщину в апреле 2026 года.
Речь идет об управляемых ракетах Р-60М класса "воздух-воздух". Враг использует их в качестве боевой части для беспилотников во время массированных обстрелов.
Сколько урана нашли в боеголовках
Следственно-оперативная группа и специалисты ГСЧС зафиксировали на местах "прилетов" уровень гамма-излучения 8,3 и 10,5 мкЗв/час. Это существенно превосходит естественный радиационный фон.
Экспертиза, инициированная Службой безопасности, установила: боевая часть российских ракет содержит элементы поражения из обедненного урана общей массой 2810 грамм.
Вещество идентифицировали как:
- Уран-234;
- Уран-235;
- Уран-238.
После обнаружения опасных компонентов нейтрализовали специалисты.
Следователи СБУ начали досудебное расследование по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления), чтобы установить и привлечь к ответственности причастных к атакам.
Напомним, еще в апреле 2026 года контрразведка СБУ впервые зафиксировала повышенную радиацию на обломках российского дрона в Черниговской области.
Тогда уровень гамма-излучения составлял 12 мкЗв/ч, а боевая часть ракеты Р-60 также содержала обедненный уран - Уран-235 и Уран-238.