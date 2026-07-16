Россия атаковала Украину дронами с радиоактивным содержимым

Служба безопасности обнаружила еще два случая, когда Россия атаковала украинцев дронами с опасным содержанием внутри. Речь идет о веществе, которое представляет прямую угрозу здоровью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Что обнаружили следователи СБУ

Контрразведка и следователи Службы безопасности задокументировали два новых факта применения Россией боеприпасов с элементами обедненного урана против Украины.

Опасные составляющие обнаружили в ударных дронах типа "Герань-2", которым оккупанты дважды атаковали Сумщину в апреле 2026 года.

Речь идет об управляемых ракетах Р-60М класса "воздух-воздух". Враг использует их в качестве боевой части для беспилотников во время массированных обстрелов.

Сколько урана нашли в боеголовках

Следственно-оперативная группа и специалисты ГСЧС зафиксировали на местах "прилетов" уровень гамма-излучения 8,3 и 10,5 мкЗв/час. Это существенно превосходит естественный радиационный фон.

Экспертиза, инициированная Службой безопасности, установила: боевая часть российских ракет содержит элементы поражения из обедненного урана общей массой 2810 грамм.

Вещество идентифицировали как:

Уран-234;

Уран-235;

Уран-238.

После обнаружения опасных компонентов нейтрализовали специалисты.

Следователи СБУ начали досудебное расследование по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления), чтобы установить и привлечь к ответственности причастных к атакам.