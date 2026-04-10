Россия атаковала Украину дронами с пяти направлений, есть "прилеты": детали ночного обстрела
В ночь на 10 апреля Россия атаковала Украину 128 ударными дронами с пяти направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
С 18:00 9 апреля до утра 10 апреля россияне атаковали 128 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское, Чауда - ВОТ АР Крым.
Около 85 из запущенных дронов - "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 113 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 14 ударных дронов на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские беспилотники. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.
Пасхальное перемирие
Напомним, российский диктатор Владимир Путин решился на перемирие с Украиной на Пасху. Оно будет действовать с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля.
Своему министру обороны Андрею Белоусову, начальнику генштаба Валерию Герасимову глава Кремля уже приказал "остановить боевые действия на всех направлениях" на этот период.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к зеркальным шагам в ответ на объявленное Россией пасхальное перемирие.
Зеленский подчеркнул, что Украина неоднократно предлагала прекращение огня на время Пасхальных праздников и теперь будет действовать соответственно.