Росія атакувала Україну дронами і ракетою "Іскандер": скільки збила ППО

Обстріл України

Нагадаємо, російські окупанти вчора, 15 серпня, атакували ринок у центрі Сум дроном. Рятувальники ліквідували пожежу.

Рятувальники прибули на місце атаки і почали гасити пожежі. Через загрозу повторних ударів вони тимчасово переривали роботу.

Крім того, у Святогірську під час виконання службових обов’язків загинули двоє поліцейських. Їхнє авто потрапило під російський обстріл у п'ятницю, 15 серпня.

Також росіяни вчора обстріляли Дніпро балістичними ракетами. Було чутно щонайменше два вибухи.