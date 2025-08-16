Россия атаковала Украину дронами и ракетой "Искандер": сколько сбила ПВО

Обстрел Украины

Напомним, российские оккупанты вчера, 15 августа, атаковали рынок в центре Сум дроном. Спасатели ликвидировали пожар.

Спасатели прибыли на место атаки и начали тушить пожары. Из-за угрозы повторных ударов они временно прерывали работу.

Кроме того, в Святогорске при исполнении служебных обязанностей погибли двое полицейских. Их авто попало под российский обстрел в пятницу, 15 августа.

Также россияне вчера обстреляли Днепр баллистическими ракетами. Было слышно по меньшей мере два взрыва.