Росія атакувала Україну дронами з чотирьох напрямків, є "прильоти"

Чим атакувала Росія

З 18:00 27 липня до ранку 28 липня ворог застосував 131 ударний безпілотник. Серед них були дрони типу Shahed, зокрема реактивні, а також Гербера, Італмас та дрони-імітатори "Пародія".

Запуски фіксували з кількох напрямків:

Брянськ, Курськ та Орел на території Росії

тимчасово окупований Донецьк

тимчасово окуповане Гвардійське в Автономній Республіці Крим

Скільки дронів збили

Станом на 08:00 українська протиповітряна оборона збила або подавила 107 ворожих безпілотників. Йдеться про дрони типу Shahed, Гербера, Італмас та інші типи апаратів.

Цілі знищували на півночі, півдні, у центрі та на сході країни.

Наслідки атаки

Попри роботу ППО, частина дронів досягла цілей. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників одразу на 9 локаціях.

Ще на 6 локаціях виявили уламки збитих апаратів. Повний масштаб наслідків уточнюють.

Тим часом, днями стало відомо, що бійці "Загонів Буданова" ліквідували трьох пілотів російського підрозділу "Рубікон" у тимчасово окупованому Дніпрорудному.