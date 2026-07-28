Россия атаковала Украину дронами с четырех направлений, есть "прилеты"

Чем атаковала Россия

С 18:00 27 июля до утра 28 июля враг применил 131 ударный беспилотник. Среди них были дроны типа Shahed, в том числе реактивные, а также Гербера, Италмас и дроны-имитаторы "Пародия".

Запуски фиксировали с нескольких направлений:

Брянск, Курск и Орел на территории России;

временно оккупированный Донецк;

временно оккупированное Гвардейское в Автономной Республике Крым.

Сколько дронов сбили

По состоянию на 08:00, украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 107 вражеских беспилотников. Речь идет о дронах типа Shahed, Гербера, Италмас и других типах аппаратов.

Цели уничтожались на севере, юге, в центре и на востоке страны.

Последствия атаки

Несмотря на работу ПВО, часть дронов достигла целей. Зафиксировано попадание 16 ударных беспилотников сразу на 9 локациях.

Еще на 6 локациях обнаружили обломки сбитых аппаратов. Полный масштаб последствий уточняется.

Между тем, на днях стало известно, что бойцы "Отрядов Буданова" ликвидировали трех пилотов российского подразделения "Рубикон" во временно оккупированном Днепрорудном.