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Россия атаковала Украину дронами с четырех направлений, есть "прилеты"

08:34 28.07.2026 Вт
2 мин
Сколько вражеских дронов не долетели до целей этой ночи?
aimg Елена Чупровская
Россия атаковала Украину дронами с четырех направлений, есть "прилеты" Фото: как отработала ПВО по враждебным целям (Getty Images)
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Ночью 28 июля Россия атаковала Украину 131 ударным дроном. Украинская противовоздушная оборона обезвредила большинство целей, но есть "прилеты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

Чем атаковала Россия

С 18:00 27 июля до утра 28 июля враг применил 131 ударный беспилотник. Среди них были дроны типа Shahed, в том числе реактивные, а также Гербера, Италмас и дроны-имитаторы "Пародия".

Запуски фиксировали с нескольких направлений:

  • Брянск, Курск и Орел на территории России;
  • временно оккупированный Донецк;
  • временно оккупированное Гвардейское в Автономной Республике Крым.

Сколько дронов сбили

По состоянию на 08:00, украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 107 вражеских беспилотников. Речь идет о дронах типа Shahed, Гербера, Италмас и других типах аппаратов.

Цели уничтожались на севере, юге, в центре и на востоке страны.

Последствия атаки

Несмотря на работу ПВО, часть дронов достигла целей. Зафиксировано попадание 16 ударных беспилотников сразу на 9 локациях.

Еще на 6 локациях обнаружили обломки сбитых аппаратов. Полный масштаб последствий уточняется.

Между тем, на днях стало известно, что бойцы "Отрядов Буданова" ликвидировали трех пилотов российского подразделения "Рубикон" во временно оккупированном Днепрорудном.

Четвертый россиянин во время той спецоперации был ранен.

Как сообщалось, именно в ночь на 28 июля россияне также пытались атаковать Киев, в результате чего в столице раздавались взрывы.

В городе объявляли воздушную тревогу и призывали жителей идти в укрытие.

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