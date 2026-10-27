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Росія атакувала Україну балістикою та 280 дронами: скільки цілей знешкодила ППО

09:23 27.10.2026 Вт
2 хв
aimg Марія Науменко
Росія атакувала Україну балістикою та 280 дронами: скільки цілей знешкодила ППО Фото: протиповітряна оборона (Getty Images)
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У ніч на 27 жовтня Росія атакувала Україну балістичними ракетами та 280 ударними дронами. ППО знешкодила 257 цілей, основним напрямком удару був Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗС України.

Під час нічної атаки по Україні російські війська застосували балістичні ракети "Іскандер-М"/С-400, запущені з Брянської області РФ, а також 280 ударних безпілотників.

Серед дронів були Shahed, зокрема 69 реактивних, "Гербера" та безпілотники-імітатори типу "Пародія".

Безпілотники запускали з кількох напрямків на території Росії: Орла, Міллерового, Курська, Шаталового та Приморсько-Ахтарська. Також їх фіксували з тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського в Криму.

За даними Повітряних сил, головним напрямком російської атаки був Київ.

Скільки цілей збила ППО

За попередніми даними станом на 09:00 27 жовтня, українська протиповітряна оборона збила або подавила 257 повітряних цілей. Із них:

  • дві балістичні ракети "Іскандер-М"/С-400;
  • 255 безпілотників Shahed, "Гербера" та інших типів, серед яких 56 реактивних.

Відбиття повітряного нападу забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Водночас на момент оприлюднення зведення кілька ударних безпілотників ще перебували в повітрі. Бойова робота тривала.

Наслідки атаки РФ

Попри роботу української протиповітряної оборони, наслідки російської атаки зафіксували на десятках локацій.

За інформацією Повітряних сил, влучання засобів повітряного нападу відбулися на 25 локаціях. Ще на 16 локаціях зафіксували падіння збитих повітряних цілей та їхніх уламків.

Нагадаємо, у ніч на 27 жовтня російські війська двічі вдарили по Києву балістичними ракетами.

Одна з них влучила в Південний міст, також пошкоджено наземну інфраструктуру метро. Крім того, у Подільському районі ракета влучила в адміністративну будівлю.

Через наслідки обстрілу рух поїздів зеленою лінією метро обмежили ділянкою між станціями "Сирець" і "Видубичі". Також змінили маршрути автобусів №22 і №91 - їх спрямували через Дарницький міст.

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